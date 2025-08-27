Рютте отвел Германии ведущую роль в милитаризации Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Германия должна стать локомотивом в милитаризации Европы. Об этом он заявил на открытии завода по производству снарядов Rheinmetall в Нижней Саксонии.

«Лидеры НАТО договорились на саммите в Гааге о повышении военных расходов до 5%. Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 млрд евро в оборону до 2029 года. Это впечатляющий рост военных расходов. Германия принимает роль лидера в милитаризации Европы, и вы должны это сделать, вы крупнейшая экономика, остальные пойдут следом», - сказал Рютте.

Открывшийся завод станет крупнейшим в Европе. Рютте отметил, что за последние два года на континенте стали производить в шесть раз больше снарядов, чем раньше. Также он поставил целью догнать и перегнать Россию и Китай в объемах военного производства.

Рютте призвал бизнесменов инвестировать в оборонные предприятия, а ассортимент производства значительно расширить.