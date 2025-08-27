Три человека госпитализированы после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Три человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного минздрава.

«Столкнулись несколько автомобилей, движение в районе аварии было затруднено. Медики скорой помощи и Центра экстренной медицины прибыли на место», - говорится в сообщении.

Известно, что двоих пострадавших отвезли в в НМИЦ имени Пирогова, еще одного - в Боткинскую больницу.

На данный момент заблокированы четыре полосы из пяти в сторону центра города, что спровоцировало длинный затор.

На месте продолжат работу сотрудники ГАИ, выясняя причины случившегося.