Воробьев рассказал о курсах операторов БПЛА для контрактников в Балашихе

В Подмосковье начали подготовку операторов беспилотников для желающих служить по контракту. Обучение проходит в центре специального назначения «Витязь» в Балашихе. Это первый в стране пункт, где сразу после курса можно подписать контракт и получить все выплаты.

Губернатор Андрей Воробьев в беседе с Владимиром Соловьевым рассказал, как проходит обучение и как освоить новую специальность, сообщает 360.ru.

Курс подготовки операторов БПЛА длится месяц. За это время кандидаты изучают теоретические основы, тренируются на симуляторах и учатся ремонтировать дроны.

«За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл - теорию, полет на симуляторах, сборку и ремонт квадрокоптеров, работу в поле, радиообмен, маскировку», - рассказал губернатор Подмосковья.

После обучения выдается свидетельство государственного образца и присваивается военно-учетная специальность.

В группах обучаются по 10-15 человек. Приоритет отдают кандидатам с навыками работы на компьютере и опытом обращения с электроникой, но пройти курс могут все желающие. Занятия ведут опытные инструкторы, включая бывших бойцов спецподразделений. По словам Владимира Соловьева, в именных полках Московской области поддержка региона ощущается на высоком уровне, а семьи военнослужащих получают льготы и всестороннюю помощь.

С первых дней обучения кандидаты зачисляются в войска и получают все предусмотренные выплаты. После подписания контракта предоставляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей. Отправка в зону специальной военной операции происходит только после завершения курса. По данным властей, за год с учетом всех выплат контрактники получают не менее 5,5 миллиона рублей.