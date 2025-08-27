Парижский суд отказался выпускать российского баскетболиста Касаткина

Парижский суд отказался выпускать российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Звезды».

Ранее защита Касаткина заявляла, что попытается добиться его освобождения на время рассмотрения запроса об экстрадиции россиянина в США.

Кроме того, во время заседания обвинение настаивало на том, что оказание помощи задержанному спортсмену посольством России является вмешательством в судебный процесс.

Адвокат Касаткина сообщил о том, что следствие никак не информирует сторону защиты россиянина, которая узнает подробности от девушки Даниила.

У адвокатов Касаткина будет 10 дней на то, чтобы оспорить сегодняшнее решение суда. Мотиваций, по которым был принят вердикт не выпускать спортсмена, суд не объяснил, рассказал «Звезде» глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.

«Посольство держит на особом контроле этот случай и оказывает всю поддержку, которую может», - отметил Попов.

Французский суд разрешил невесте баскетболиста посещать его два-три раза в неделю по 45 минут. После оглашения решения о том, что Даниил Касаткин сегодня не выйдет из тюрьмы, она заплакала, а адвокат пытался ее успокоить.

Напомним, россиянина задержали 21 июня в Париже и поместили под стражу, его ожидает экстрадиция в США. Спортсмена подозревают в киберпреступлениях против 900 организаций в составе хакерской группы, в которой якобы состоит Касаткин.