Напавший с ножом на полицейских в Москве состоял в ИГ* и недавно освободился

Мужчина, напавший с ножом на полицейских в Москве, ранее был осужден за участие в подготовке терактов в составе запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили «Звезде» в столичном СК.

По информации Life, в 2017 году Шеравган Кунджумов был приговорен к восьми годам лишения свободы за изготовление взрывчатки, предназначенной для терактов в торговых центрах и на транспорте. Его действия координировал куратор, который предоставил ему жилье для создания бомб и выделил 200 долларов в качестве аванса.

Кунджумова задержали в августе 2017 года, а в марте 2023 года он освободился из колонии в Саратовской области и переехал в Московский регион. В день нападения он сначала бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону сотрудников правоохранительных органов на Щелковском шоссе, а затем попытался напасть на них с ножом.

Утром, 27 августа, злоумышленник бросил два коктейля Молотова в сторону автомобилей полиции и ГБУ «Жилищник» около заправки на Щелковском шоссе. После этого он атаковал прибывших для его задержания полицейских с ножом. В итоге преступника задержали.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.