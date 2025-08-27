МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Народный артист Алексашкин скончался на 74-м году жизни

Причина смерти пока не сообщается.
Константин Денисов 2025-08-27 15:14:47
© Фото: mariinsky, Telegram

Народный артист России Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«На 74-м году жизни не стало Сергея Николаевича Алексашкина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям», - говорится в сообщении.

Причина смерти актера, а также дата и место прощания и похорон пока не сообщаются.

Алексашкин прослужил в Мариинке 36 лет. Зрители могли запомнить его не только по ярким образам персонажей, которых он играл, но и по удивительному баритону, которым обладал актер.

Алексашкин подарил свой голос более 40 партиям, а также много гастролировал по всему миру и сотрудничал с величайшими дирижерами современности.

#в стране и мире #смерть #Актеры #Мариинский театр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 