Народный артист Алексашкин скончался на 74-м году жизни

Народный артист России Сергей Алексашкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«На 74-м году жизни не стало Сергея Николаевича Алексашкина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям», - говорится в сообщении.

Причина смерти актера, а также дата и место прощания и похорон пока не сообщаются.

Алексашкин прослужил в Мариинке 36 лет. Зрители могли запомнить его не только по ярким образам персонажей, которых он играл, но и по удивительному баритону, которым обладал актер.

Алексашкин подарил свой голос более 40 партиям, а также много гастролировал по всему миру и сотрудничал с величайшими дирижерами современности.