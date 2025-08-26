На Сахалине пропали четыре туриста, ушедшие за дикоросами в лес

На острове Сахалин спасатели проводят поиски четырех потерявшихся человек. Еще три дня назад они ушли в лес, но до сих пор не возвратились. Как сообщили в региональном главке МЧС, пропавших ищут у горы Вайда.

«Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись», - говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел в Смирныховском районе. К поискам пропавших привлекли порядка 20 специалистов ведомства и шесть единиц техники, включая беспилотники и кинологический расчет.