На Сахалине пропали четыре туриста, ушедшие за дикоросами в лес

Люди отправились в лес за дикоросами, но спустя три дня так и не вернулись.
Дарина Криц 2025-08-26 07:08:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На острове Сахалин спасатели проводят поиски четырех потерявшихся человек. Еще три дня назад они ушли в лес, но до сих пор не возвратились. Как сообщили в региональном главке МЧС, пропавших ищут у горы Вайда.

«Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек. 23 августа они ушли в лес собирать дикоросы и до сих пор не вернулись», - говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел в Смирныховском районе. К поискам пропавших привлекли порядка 20 специалистов ведомства и шесть единиц техники, включая беспилотники и кинологический расчет.

