В РФ предложили денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Кабмин РФ предложил президенту России Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию о предупреждении пыток. Текст законопроекта опубликован на сайте портала правовой информации.

«Одобрить и предоставить президенту... предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток», - говорится в документе.

Уточняется, что конвенцию приняли в 1987 году. Кроме того, кабмин предложил путину отказаться и от дополнительных протоколов, которые приняли в 1993 году.

Напомним, 30 июня в ООН опубликовали доклад, согласно которому украинские боевики с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года пытали российских военнопленных. Из 95 опрошенных 59 человек рассказали, что их пытали и что с ними обращались жестоко.