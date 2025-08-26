МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Петербурге погиб один человек при пожаре в жилом доме

Пожар в Кировском районе ликвидировали в 22:09.
Глеб Владовский 2025-08-26 23:22:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Петербурге произошло возгорание жилой многоэтажки, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Общая площадь возгорания составила 71 квадратный метр. На месте происшествия работали 28 специалистов, а также было задействовано семь единиц спецтехники, пишет 360.ru.

Как сообщили в МЧС, горение было полностью ликвидировано в 22:09. Точная причина трагедии в Кировском районе не указывается.

В СК России возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

#в стране и мире #пожар #Санкт-Петербург #Возгорание #МЧС России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 