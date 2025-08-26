В Петербурге погиб один человек при пожаре в жилом доме

В Петербурге произошло возгорание жилой многоэтажки, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Общая площадь возгорания составила 71 квадратный метр. На месте происшествия работали 28 специалистов, а также было задействовано семь единиц спецтехники, пишет 360.ru.

Как сообщили в МЧС, горение было полностью ликвидировано в 22:09. Точная причина трагедии в Кировском районе не указывается.

В СК России возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».