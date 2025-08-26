Мишустин освободил Абрамова от должности главы Росмолодежи

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Павла Абрамова от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Об этом сообщает aif.ru.

В документе отмечается, что Абарамов сам изъявил желание покинуть пост.

«Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», - говорится в тексте документа, ознакомиться с которым можно на правовом портале.

Отдельным распоряжением на место Абармова назначена экс- замминистра образования и науки ЛНР и советник руководителя в Росмолодежи Лейла Зотова.