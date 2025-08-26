МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: Финляндия и Польша восстановят болота для защиты границ

Кроме функции естественной преграды, болота эффективно поглощают углекислый газ.
Дима Иванов 2025-08-26 21:10:54
© Фото: IMAGO/Robertas Riabovas, imago-images.de, Global Look Press

По информации европейского издания Politico, ряд стран Европы, включая Финляндию и Польшу, планируют восстановить болота на своей территории для укрепления безопасности и решения экологических задач.

Как сообщают источники, такие меры создадут естественные барьеры, затрудняющие перемещение военной техники, и обеспечат защиту границ. Кроме того, болота эффективно поглощают углекислый газ, удерживая треть мирового углерода, несмотря на то, что они занимают лишь 3% поверхности Земли.

Издание указывает, что осушение болот приводит к высвобождению газа, негативно влияющего на экологию. Около 12% осушенных торфяников в мире ответственны за 4% глобальных выбросов, способствующих потеплению климата, тогда как авиация дает около 2,5% таких выбросов.

В Европе болота долгое время считались непригодными для использования и осушались для нужд сельского хозяйства.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что страны альянса за последний месяц поставили Украине американское оружие на 1,5 миллиарда долларов, и они не намерены останавливаться.

#в стране и мире #НАТО #Европа #Оборона #углекислый газ #болота
