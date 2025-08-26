МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-губернатор Новгородской области Прусак скончался в возрасте 65 лет

Причина смерти бывшего главы региона пока неизвестна.
Константин Денисов 2025-08-26 20:39:47
© Фото: Михаил Мордасов, РИА Новости

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Дронов.

«Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак», - написал Дронов.

Прусак руководил регионом с 1996-го по 2007 годы. До этого он на протяжении четырех лет занимал пост главы администрации региона.

По словам Дронова, Прусак был губернатором в самые тяжелые годы.

Причина смерти Прусака, а также дата и место прощания с ним не сообщаются.

