Нашедшего радиацию в пустыне Гоби ученого депортировали в Россию

Ученый назвал владельца зараженных радиацией месторождений в Монголии.
Дима Иванов 2025-08-26 18:46:00
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, ранее задержанный в Монголии во время замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике, сообщил, что его депортировали в Россию.

«С одной стороны, я рад, что вернулся домой. С другой - очень не рад, что атомная промышленность загрязняет прекрасную пустыню Гоби», - сказал Ожаровский в комментарии телеканалу «Звезда».

Ожаровский прибыл в Монголию в августе по приглашению местных экологов и проводил исследования в пустыне Гоби. Там он выявил три участка с радиоактивным загрязнением недалеко от действующего уранового месторождения.

Ученый подчеркнул, что добычей урана на месторождении, рядом с которым выявлены загрязнения, занимается французская госкомпания Orano. Она является лидером в сфере атомной промышленности во Франции.

Во время замеров на отвалах радиоактивных пород к ученому подъехали представители иммиграционной службы, полицейский и несколько человек в штатском. Ожаровский рассказал, что после этого его на двое суток лишили свободы передвижения.

#радиация #Монголия #наш эксклюзив #добыча урана #пустыня Гоби #Андрей Ожаровский
