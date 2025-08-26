МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме назвали сомнительной идею сделать целевыми бюджетные места для медиков

Эксперты предупредили об обратном эффекте такой инициативы.
Константин Денисов 2025-08-26 18:16:57
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила, почему считает сомнительной инициативу сделать все бюджетные места для медиков целевыми.

«Идея перевести все бюджетные места в медицинских вузах на целевые может дать обратный эффект. Не все абитуриенты захотят связывать себя жесткими обязательствами на годы вперед - и просто уйдут в другие сферы еще на этапе выбора. Это значит, что врачей станет не больше, а меньше», - сказала Горячева.

Кроме того, по ее словам, огромное значение имеет фактор личной жизни, поскольку ее невозможно просчитать на семь лет вперед.

«Вот влюбятся два врача на одном факультете - что им дальше, разъезжаться?» - добавила Горячева.

Депутат посоветовала предложить такие инициативы, которые бы стимулировали врачей оставаться в профессии.

Ранее с соответствующей инициативой выступил Минздрав РФ. В случае отказа от отработки выпускник должен будет заплатить трехкратную компенсацию.

