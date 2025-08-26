МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинский беспилотник упал на территории Эстонии

Обломки дрона были обнаружены на юго-востоке страны.
Константин Денисов 2025-08-26
© Фото: IMAGO, Madis Veltman, Global Look Press

Украинский военный дрон упал на территории Эстонии. Об этом рассказал в интервью гостелерадио ERR глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.

«У нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств РЭБ, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии», - сказал Паллосон.

Он признался, что нет никаких признаков, которые указывали бы на принадлежность дрона РФ.

Паллосон затруднился назвать место пуска БПЛА, однако не исключил, что дрон мог быть запущен в том числе с территории Латвии.

Обломки дрона и воронка от взрыва после его падения были обнаружены в волости Эльва Тартуского уезда. По оценкам местных экстренных служб, инцидент произошел рано утром 26 августа.

