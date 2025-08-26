МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шараповой вручили перстень члена Международного зала теннисной славы

Бывшая теннисистка приняла участие в красочной церемонии.
Константин Денисов 2025-08-26 16:20:50
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российская теннисистка Мария Шарапова вновь на пике славы. Хотя уже давно завязала с большим спортом. Теперь на руке пятикратной победительницы турниров Большого шлема красуется перстень с драгоценным камнем - отличительный знак тех, чьи имена включены в Международный зал теннисной славы.

Шарапова была первой ракеткой мира, а теперь стала первой российской теннисисткой, которая вошла в клуб великих. Церемония вручения перстней состоялась на Арене Артура Эша, где проходят захватывающие поединки турнира US Open.

«Нью-Йорк - особенное место и особенный корт. Вы оказали невероятное влияние на мой путь и мою карьеру. С этим кортом у меня связаны как самые прекрасные моменты, так и самые сложные. Вы стали свидетелями того, как я выросла.  Когда-то я была юной девушкой в ночном платье в стиле Одри Хепберн, а сегодня, 19 лет спустя, я получила это прекрасное кольцо - и это огромная честь», - сказала Шарапова.

Перстень пятикратной победительнице турниров Большого шлема вручала еще одна легенда женского тенниса - бельгийка Ким Клейстерс. Среди награжденных также американцы Майк и Боб Брайаны - долгое время они были одними из лучших парных игроков. Напомним, что в Зале славы, помимо Марии Шараповой, уже увековечены имена двоих россиян - Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

