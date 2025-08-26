МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Здание больницы сошло со свай в Салехарде, врачей эвакуировали

Работают оперативные службы, пребывание в здании запрещено.
Дима Иванов 2025-08-26 15:47:51
© Фото: salekhard_adm, VK

В Салехарде (ЯНАО) произошло повреждение свайного фундамента здания больницы. Медперсонал и пациенты были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, сообщила пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в 05.40 мск, уточнили в ведомстве. На место прибыли оперативные службы и представители мэрии. Здание, построенное в 1976 году, получило повреждения из-за разрушения деревянных конструкций фундамента, отметил замначальника управления по делам ГО и ЧС администрации Салехарда Антон Малахов. По его словам, соседним зданиям угрозы нет, а состояние грунта признано стабильным.

В администрации добавили, что здание отключено от водоснабжения и электроэнергии, ведется подготовка к перемещению медицинского оборудования и кабинетов в другие помещения. Главврач больницы Анна Крынцова пояснила, что перевозка оборудования начнется после получения разрешения от оперативных служб, а пребывание в здании пока запрещено.

Прокуратура Салехарда инициировала проверку по факту происшествия.

#в стране и мире #ЧП #янао #Медучреждение #фундамент #Салехард
