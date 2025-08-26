ГП потребовала признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Генпрокуратура потребовала у Тверского районного суда Москвы признания экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая. Об этом сообщили в суде.

«Поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», - цитирует заявление ТАСС.

Как отмечает агентство, иск зарегистрировали и приняли к производству еще 22 августа, основанием которому стали положения закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Трагический пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В здании были выявлены многочисленные нарушения норм безопасности - в частности, при строительстве использовались легкогорючие материалы, а система пожаротушения не работала должным образом.