МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГП потребовала признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Дело о признании экстремистами Штенгеловых было зарегистрировано 22 августа.
Глеб Владовский 2025-08-26 01:50:08
© Фото: vk.com, typical_kmr, Globallookpress

Генпрокуратура потребовала у Тверского районного суда Москвы признания экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая. Об этом сообщили в суде.

«Поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», - цитирует заявление ТАСС.

Как отмечает агентство, иск зарегистрировали и приняли к производству еще 22 августа, основанием которому стали положения закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Трагический пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В здании были выявлены многочисленные нарушения норм безопасности - в частности, при строительстве использовались легкогорючие материалы, а система пожаротушения не работала должным образом.

#в стране и мире #экстремизм #Генпрокуратура РФ #Кемерово #ТРЦ "Зимняя вишня"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 