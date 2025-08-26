МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В РСТ объяснили, как избежать блокировки телефона в Египте

Ранее в Сети пожаловались на массовую блокировку связи в популярной у путешественников стране.
Анна Касаткина 2025-08-26 14:18:42
© Фото: Sui Xiankai, XinHua, Global Look Press

Въезжающим в Египет туристам рекомендуется пользоваться роумингом или заранее оформить eSim, чтобы избежать блокировки смартфона. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Правило, которое предусматривает блокировку смартфона при подключении к местной сети и отсутствии регистрации в национальном приложении Telephony, начало действовать в январе 2025 года. Телефон блокируется после 90 дней пребывания и использования египетской сим-карты.

При этом, как сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT, в Египте массово блокируют смартфоны россиян до истечения этого срока. Сообщается, что связь пропадает даже у тех, кто уже не раз приезжал в страну и вставлял египетские сим-карты в свои устройства.

«Туристам лучше брать с собой аппарат, в котором они точно не использовали египетскую сим-карту в этом году, и пользоваться роумингом, если они планируют покидать территорию отеля и оставаться на связи. Или заранее приобрести eSim», - сказали в РСТ.

Тем же, кто ранее уже пользовался местной сим-картой, рекомендуется заранее скачать приложение Telephony, в зоне прилета подключиться к Wi-Fi и зарегистрировать аппарат.

«Если он уже попал в "черный список", возможно, придется оплатить пошлину, которая может достигать 40% стоимости аппарата», - подчеркнули в организации.

Как уточняет Life, чтобы вернуть связь, путешественникам предлагают оплатить штраф в размере около 1,2 тысячи рублей за старый телефон и примерно 12 тысяч рублей за новый. Разблокировка возможна в отделениях связи прямо в аэропортах, но из-за огромных очередей многие не успевают пройти процедуру.

В РСТ при этом заявили, что не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте.

