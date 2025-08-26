Ученые из Норильска и Китая совместно исследуют климат на Таймыре

В состав китайской делегации вошли профессор Института геохимии в Гуанчжоу Ван Нин, научный сотрудник Второго института океанографии Министерства природных ресурсов Ли Чжунцяо, аспирант Шэньчжэньского университета, кандидат биологических наук Сяолей Ли, профессор Института геохимии в Гуанчжоу Китайской академии наук Дин Пин, а также профессор МГУ-ППИ в городе Шэньчжэнь Владислав Исаев. Они работали с коллегами из Заполярного государственного университета.
Ученые пытались выяснить, какие изменения в климате происходили на территории Норильска, Таймыра и Арктики.
«Мы уже третий год проводим полевые школы по исследованию мерзлоты летом и зимой. Полученный опыт и те экспедиции, которые мы уже реализовали с участием МГУ и других институтов нашей страны, позволили выйти нам на новый уровень сотрудничества. К тому же наши китайские партнеры обладают несравненно более развитой лабораторной базой и оборудованием совершенно другого уровня», - отметил проректор ЗГУ Аркадий Тарасевич.
Экспедиция проходила на разных территориях северной земли, ученые исследовали Красные камни, местные водоемы, озеро Лама и другие заповедные объекты.
«Мы увозим с Севера колоссальное количество минеральных, органических, водных образцов, мы даже сняли срез с дерева, которому более 100 лет», - сказал профессор МГУ-ППИ Владислав Исаев.
Также он отметил пользу этого совместного исследования и поделился планами об установке на Таймыре станций, предназначенных для мониторинга динамики парниковых газов в атмосфере.
«Это такие 30-метровые мачты с газоотборниками и газоанализаторами, позволяющие отслеживать миграцию газов по территории. На одном из полигонов полевой школы ЗГУ планируется установить такую станцию, которая станет частью масштабной сети по всей России. Также мы хотели бы образовать международную базу для исследований на территории озера Лама, с оснащением лабораторным оборудованием из Китая и привлечением иностранных ученых. Это даст основу для взаимодействия молодых специалистов в этой области с профессионалами», - рассказал ученый о деталях.
