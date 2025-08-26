Ученые из Норильска и Китая совместно исследуют климат на Таймыре

В состав китайской делегации вошли профессор Института геохимии в Гуанчжоу Ван Нин, научный сотрудник Второго института океанографии Министерства природных ресурсов Ли Чжунцяо, аспирант Шэньчжэньского университета, кандидат биологических наук Сяолей Ли, профессор Института геохимии в Гуанчжоу Китайской академии наук Дин Пин, а также профессор МГУ-ППИ в городе Шэньчжэнь Владислав Исаев. Они работали с коллегами из Заполярного государственного университета.

Ученые пытались выяснить, какие изменения в климате происходили на территории Норильска, Таймыра и Арктики.

«Мы уже третий год проводим полевые школы по исследованию мерзлоты летом и зимой. Полученный опыт и те экспедиции, которые мы уже реализовали с участием МГУ и других институтов нашей страны, позволили выйти нам на новый уровень сотрудничества. К тому же наши китайские партнеры обладают несравненно более развитой лабораторной базой и оборудованием совершенно другого уровня», - отметил проректор ЗГУ Аркадий Тарасевич.

Экспедиция проходила на разных территориях северной земли, ученые исследовали Красные камни, местные водоемы, озеро Лама и другие заповедные объекты.

«Мы увозим с Севера колоссальное количество минеральных, органических, водных образцов, мы даже сняли срез с дерева, которому более 100 лет», - сказал профессор МГУ-ППИ Владислав Исаев.

Также он отметил пользу этого совместного исследования и поделился планами об установке на Таймыре станций, предназначенных для мониторинга динамики парниковых газов в атмосфере.