МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РФ разработали дополнительные меры по борьбе с кибермошенниками

Россияне смогут отозвать свои согласия в рамках новых мер по борьбе с мошенниками в сети Интернет.
Дарина Криц 2025-08-26 12:43:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В России разработали дополнительный комплекс мер, направленный на борьбу с мошенниками в цифровой среде. Так, на «Госуслугах» планируется создать некую платформу согласий, выданных россиянином на обработку какой-либо его персональной информации, куда он сможет зайти и увидеть, на что он давал разрешение в онлайн- или офлайн-формате.

Кроме этого, пользователь сможет узнать, кто, как и с какой целью обрабатывает его данные, а также отозвать свое согласие или же сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Соответствующие разработки представило Минцифры РФ.

Сообщается, что гражданину будет доступна услуга запрета звонков с иностранных номеров. Дополнительно их будут помечать специальным индикатором при входящих звонках российским абонентам.

Также предусмотрены меры восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», если он оказался заблокированным из-за действий аферистов. Получить доступ можно будет при личном посещении МФЦ (многофункционального центра), посредством биометрии, через приложение или сайт банка и с помощью мессенджера Max.

Ранее стало известно о способности злоумышленников красть аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов.

#Мошенники #Минцифры РФ #персональные данные #Кибермошенники #Согласие на обработку информации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 