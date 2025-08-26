В РФ разработали дополнительные меры по борьбе с кибермошенниками

В России разработали дополнительный комплекс мер, направленный на борьбу с мошенниками в цифровой среде. Так, на «Госуслугах» планируется создать некую платформу согласий, выданных россиянином на обработку какой-либо его персональной информации, куда он сможет зайти и увидеть, на что он давал разрешение в онлайн- или офлайн-формате.

Кроме этого, пользователь сможет узнать, кто, как и с какой целью обрабатывает его данные, а также отозвать свое согласие или же сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. Соответствующие разработки представило Минцифры РФ.

Сообщается, что гражданину будет доступна услуга запрета звонков с иностранных номеров. Дополнительно их будут помечать специальным индикатором при входящих звонках российским абонентам.

Также предусмотрены меры восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», если он оказался заблокированным из-за действий аферистов. Получить доступ можно будет при личном посещении МФЦ (многофункционального центра), посредством биометрии, через приложение или сайт банка и с помощью мессенджера Max.

Ранее стало известно о способности злоумышленников красть аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов.