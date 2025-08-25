Сотни россиян не могут покинуть Китай из-за шторма «Кадзики»

Почти шесть сотен россиян не смогли вылететь на родину из китайской провинции Хайнань, в которой расположен курортный город Санья. Причиной задержки их вылета и закрытия аэропорта стал тайфун «Кадзики». Туристы должны были отправиться в различные российские города, включая Москву и Владивосток. Актуальную информацию сообщил вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь в комментарии ТАСС.

«На данный момент в городе Санья остается около 600 человек, которые не вылетели за последние сутки. Это такие направления, как Уфа, Москва, Новосибирск и Владивосток. Эти рейсы были задержаны», - пояснил собеседник агентства.

Российский дипломат добавил, что пока россияне обращались в консульство, чтобы уточнить, как вести себя во время тайфуна. Также сотрудники генконсульства связывались с туристами из России, чтобы выяснить, в безопасности ли они.

Прежде метеорологи китайской провинции Хайнань понизили с первого, наивысшего, до третьего уровень опасности «Кадзики». В настоящее время тропический шторм покидает территорию Хайнаня и направляется к Северному Вьетнаму.