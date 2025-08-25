В Финляндии пройдут учения спецназа с участием военных США и Европы

В Финляндии в понедельник, 25 августа, стартуют учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США. Об этом сообщило РИА Новости.

«Егерский полк "Утти" с 25 августа по 12 сентября проведет международные учения спецназа под названием Southern Griffin 25. В них примут участие силы специального назначения из США и стран Европы», - говорится в материале.

Уточняется, что всего будет задействовано около 1 600 военных. Учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе.

Ранее сообщалось, что около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих приняли участие в совместных с США учениях на юге Корейского полуострова.