В Финляндии пройдут учения спецназа с участием военных США и Европы

Маневры, в которых примут участие около 1 600 военных, продлятся до 12 сентября.
Глеб Владовский 2025-08-25 03:59:00
© Фото: IMAGO Jussi Nukari Globallookpress

В Финляндии в понедельник, 25 августа, стартуют учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США. Об этом сообщило РИА Новости.

«Егерский полк "Утти" с 25 августа по 12 сентября проведет международные учения спецназа под названием Southern Griffin 25. В них примут участие силы специального назначения из США и стран Европы», - говорится в материале.

Уточняется, что всего будет задействовано около 1 600 военных. Учения пройдут как на суше, так и на море и в воздухе.

Ранее сообщалось, что около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих приняли участие в совместных с США учениях на юге Корейского полуострова.

