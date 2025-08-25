МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BFMTV: противопожарный вертолет рухнул на северо-западе Франции

В результате инцидента никто не пострадал.
Глеб Владовский 2025-08-25 02:47:16
© Фото: Laurent Coust Keystone Press Agency Globallookpress

Противопожарный вертолет потерпел крушение в северо-западной части Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Вертолет пожарно-спасательной службы... упал в пруд в (коммуна - Прим. ред.) Роспордан в воскресенье, 24 августа. Находившимся на борту пилоту и офицеру удалось спастись», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе ликвидации возгорания жилого дома. Экипаж вертолета предпринял попытку набрать воды из близлежащего водоема для тушения пожара. В результате воздушное судно рухнуло в пруд.

#в стране и мире #Франция #вертолет #крушение #противопожарный вертолет
