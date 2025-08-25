Краснов единственный подал заявку на должность главы Верховного суда РФ

В России завершился прием заявок на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

«Окончен прием заявлений на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации. На замещение вакантной должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря», - говорится в заявлении.

Уточняется, что если решение будет положительным, ВККС предоставит рекомендацию и заключение для президента РФ. Срок действий полномочий избранного председателя Верховного суда составляет шесть лет.