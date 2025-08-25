МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Краснов единственный подал заявку на должность главы Верховного суда РФ

В России завершили прием заявок на пост главы Верховного суда.
Глеб Владовский 2025-08-25 23:32:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России завершился прием заявок на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

«Окончен прием заявлений на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации. На замещение вакантной должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря», - говорится в заявлении.

Уточняется, что если решение будет положительным, ВККС предоставит рекомендацию и заключение для президента РФ. Срок действий полномочий избранного председателя Верховного суда составляет шесть лет.

#в стране и мире #Верховный суд РФ #Игорь Краснов #кандидат #прием заявок
