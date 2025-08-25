Москвичи проголосовали за сохранение «дома-книжки» на Новом Арбате

Москвичи проголосовали за сохранение бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известного как «дом-книжка» на Новом Арбате. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Более 178 тысяч москвичей приняли участие в голосовании. По итогам голосования более 46% участников выбрали проект, который предполагает сохранение знаменитого дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности», - говорится в сообщении.

При этом власти все равно благоустроят прилегающую территорию, а к дому пристроят небоскреб в виде свитка.

Москвичам предлагалось выбрать из трех вариантов, два из которых подразумевали снос дома.

В октябре 2024 года задние было признано аварийным.