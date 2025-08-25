МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичи проголосовали за сохранение «дома-книжки» на Новом Арбате

На прилегающей к необычному зданию территории появится новый кластер.
Константин Денисов 2025-08-25 22:32:52
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Москвичи проголосовали за сохранение бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), известного как «дом-книжка» на Новом Арбате. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Более 178 тысяч москвичей приняли участие в голосовании. По итогам голосования более 46% участников выбрали проект, который предполагает сохранение знаменитого дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности», - говорится в сообщении.

При этом власти все равно благоустроят прилегающую территорию, а к дому пристроят небоскреб в виде свитка.

Москвичам предлагалось выбрать из трех вариантов, два из которых подразумевали снос дома.

В октябре 2024 года задние было признано аварийным.

#Москва #голосование #мэрия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 