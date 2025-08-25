Суд арестовал блогера Маркаряна по делу о реабилитации нацизма

Таганский районный суд Москвы арестовал блогера Арсена Маркаряна на 17 суток. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, на срок 17 суток», - говорится в сообщении.

По информации столичной прокуратуры, Маркарян выразил несогласие с избранной мерой пресечения. Он утверждал, что ему не знаком видеохостинг, на котором была размещена публикация, оскорбляющая память защитников Отечества, и к ней он не имеет никакого отношения.

Ранее Маркаряну предъявили обвинение в реабилитации нацизма.

Напомним, блогера арестовали сегодня, при задержании он спрятался от сотрудников полиции в багажнике. Его авто остановили на Можайском шоссе у города Кубинки. Маркаряна обвиняют в реабилитации нацизма - тот в своих роликах оскорблял российских военных и участников спецоперации.