Килинкаров: офис Зеленского не рассматривает Залужного как опасную фигуру

По мнению эксперта, экс-главкома ВСУ сильно переоценивают.
Константин Денисов 2025-08-25 19:59:16
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского не рассматривает бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве серьезного оппонента на возможных президентских выборах. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Залужный еще ни слова не сказал ни украинскому народу, ни западным партнерам о своем намерении полноценно войти в политическую жизнь Украины. Его политическая роль пока туманна. Если он нужен будет на этих выборах, он пойдет. Если не нужен будет, то пойдет на сделку с офисом Зеленского. Как он это сделал в свое время, оставив на Украине мундир военного человека», — отметил Килинкаров.

Он подчеркнул, что с политической точки зрения Залужный очень переоценен. При определенных обстоятельствах он может быть востребован как украинский политик, но только в рамках реализации стратегии офиса Зеленского.

Кроме того, по словам Килинкарова, у Залужного есть договоренности с главой администрации Зеленского - Андреем Ермаком.

Отказ Залужного от услуг Пола Манафорта — известного американского политтехнолога — лишнее свидетельство того, что никакого решения о полноценном принятии участия в выборах экс-главком ВСУ не принял, отметил Килинкаров.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 году. Он предлагал свои услуги послу Украины в Великобритании, но тот отказался, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

