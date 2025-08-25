Трамп: в Анкоридже обсуждался вопрос сокращения ядерных арсеналов

Глава белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Россия обсуждали вопрос сокращения ядерных арсеналов на переговорах в Анкоридже.

«Мы, знаете, также говорили о ракетах, о ядерном оружии, обсуждали многое. Мы говорим о сокращении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай», - сказал журналистам американский лидер.

По словам Трампа, США являются лидерами по количеству ядерного оружия, а Россия и Китай входят в тройку.

Также президент Штатов отметил, что на данный момент КНР значительно отстает от Вашингтона и Москвы, но может догнать их буквально в течении следующих пяти лет.

Помимо этого, Трамп сделал еще несколько важных заявлений по ситуации на Украине. Он отметил стремление президента России Владимира путина к мирному урегулированию, признал, что гарантии безопасности для Киева еще не обсуждались, а также заверил, что США больше не будут тратить деньги на Украину.

Ранее глава Белого дома анонсировал «очень важное решение» по Украине.