Проблемы с туалетами могли стать причиной крушения Boeing 787 в Индии

Точные обстоятельства катастрофы до сих пор не установлены.
Константин Денисов 2025-08-25 18:12:59
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Global Look Press

Boeing 787, разбившийся в июне 2025 года в Индии, мог потерпеть крушение из-за неисправности системы подачи воды в туалетах. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации адвоката Майка Эндрюса, именно эти неполадки могли вызвать короткое замыкание, которое повлекло отключение двигателей.

Ранее на систему подачи воды уже были жалобы у экипажей, летавших на этих самолетах.

Кроме того, Эндрюс отметил, что доказательства вины пилотов по-прежнему отсутствуют.

Трагедия с самолетом Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India произошла во время его вылета из Ахмедабада в Лондон рейсом AI171. В тот момент на борту находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников.

Вблизи аэропорта в какой-то момент самолет рухнул на общежитие медицинского колледжа Ахмедабада. Общее число жертв, согласно обнаруженным телам, составляет 275 человек. Только одному удалось выжить.

#в стране и мире #Индия #расследование #авиакатастрофа
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

