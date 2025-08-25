Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал об истинных мотивах ударов Киева по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, за этими терактами стоит вовсе не желание перекрыть поставки нефти в Европу - для этого достаточно было бы просто перекрыть вентиль.

«Смысл как раз заключается в другом. Не остановить эти поставки, а спровоцировать Россию на какую-то жесткую реакцию. А потом, когда Россия нанесет свой ответный удар, показывать Трампу, убеждать его, что Россия не готова к мирным переговорам, Россия не может вести диалог, и не надо с ней никаких дипломатических контактов иметь, а нужно продолжать помогать Украине, прежде всего финансированием, то есть давать Украине деньги и оружие», - сказал Юшков.

Он добавил, что Венгрия, Словакия и Сербия, которые получают нефть через «Дружбу», могут использовать альтернативные источники - в частности, танкерами через порт в Хорватии, однако это повлечет дополнительные расходы и, как следствие, подъем цен.

В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский мстит венгерскому премьеру Виктору Орбану за его позицию по прекращению помощи Украине.

Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что Украина пытается опосредованно нанести вред Венгрии.