МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал настоящую цель ударов Киева по «Дружбе»

Украина продолжает обстрелы российской энергетической инфраструктуры.
Константин Денисов 2025-08-25 17:30:41
© Фото: Ю. Филимонов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе со «Звездой» рассказал об истинных мотивах ударов Киева по нефтепроводу «Дружба».

По его словам, за этими терактами стоит вовсе не желание перекрыть поставки нефти в Европу - для этого достаточно было бы просто перекрыть вентиль.

«Смысл как раз заключается в другом. Не остановить эти поставки, а спровоцировать Россию на какую-то жесткую реакцию. А потом, когда Россия нанесет свой ответный удар, показывать Трампу, убеждать его, что Россия не готова к мирным переговорам, Россия не может вести диалог, и не надо с ней никаких дипломатических контактов иметь, а нужно продолжать помогать Украине, прежде всего финансированием, то есть давать Украине деньги и оружие», - сказал Юшков.

Он добавил, что Венгрия, Словакия и Сербия, которые получают нефть через «Дружбу», могут использовать альтернативные источники - в частности, танкерами через порт в Хорватии, однако это повлечет дополнительные расходы и, как следствие, подъем цен.

В свою очередь политолог Александр Асафов заявил, что таким образом глава киевского режима Владимир Зеленский мстит венгерскому премьеру Виктору Орбану за его позицию по прекращению помощи Украине.

Ранее военный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что Украина пытается опосредованно нанести вред Венгрии.

#Украина #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 