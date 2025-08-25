МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генпрокурор Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда РФ

Кандидатуру должен утвердить Совет Федерации по представлению президента России.
Константин Денисов 2025-08-25 16:40:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда России. Об этом сообщил журналистам председатель коллегии ВС Николай Тимошин.

«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», - сказал Тимошин.

Кандидатуру Краснова должен утвердить Совет Федерации по представлению президента России. Если это случится, то Краснов станет главой Верховного суда на следующие шесть лет.

Ранее Верховный суд возглавляла Ирина Подносова. 22 июля 2025 года она скончалась на 72-м году жизни в результате онкологического заболевания. Временно исполняющим обязанности главы ВС РФ назначен Юрий Иваненко.

#Совет Федерации #Верховный суд РФ #Игорь Краснов #Ирина Подносова
