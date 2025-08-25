МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин рассказал Пезешкиану об итогах саммита на Аляске

Российский и иранский лидеры также затронули ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке.
Марина Крижановская 2025-08-25 14:34:51
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом. Глава российского государства проинформировал его об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 15 августа на Аляске.

Также лидеры России и Ирана обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока и на Южном Кавказе, затронули ситуацию с ядерной программой Ирана. Помимо этого, они договорились встретиться во время саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), который пройдет 31 августа - 1 сентября в Шанхае.

Прежде Путин рассказал об итогах саммита на Аляске президентам Александру Лукашенко,Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву. Напомним, его встреча с Трампом вызвала широкий общественный резонанс и обсуждалась задолго до начала переговоров и еще неделю по их завершении. Вероятно, что в следующий раз президенты РФ и США встретятся в российской столице.

