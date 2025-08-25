МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фотографа лишили аккредитации до конца US Open за помеху игре Медведева

Российский теннисист начал спорить с судьей, который вернул его сопернику первую подачу после инцидента с фотографом на корте.
Дарина Криц 2025-08-25 12:25:09
© Фото: IMAGO, NOUSHAD, Global Look Press

Во время теннисного матча турнира US Open фотокорреспондент вышел на корт в тот момент, когда игра еще не окончилась. Такая выходка стоила журналисту аккредитации - организаторы лишили его до конца всего мероприятия.

Когда произошел этот инцидент, на теннисном корте были россиянин Даниил Медведев и француз Бенжамен Бонзи. Шел третий сет матча первого круга, в результате соревнование окончилось со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу французского теннисиста, пишет «Спорт-экспресс».

Бонзи подавал на матч, но не попал первую подачу. В это время и вышел фотокорреспондент, думая, что игра завершилась. Судья решил вернуть французу первую подачу, предусмотренную правилами, но это не оценил россиянин.

Медведев начал спорить, вся заминка растянулась на шесть минут, затем ему пришлось отыгрывать решающее очко (матчбол), отделяющее теннисиста от победы в матче. 

