На пике Победы прекратили попытки спасения альпинистки Наговициной

Кампания по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы официально завершена. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал руководитель базового лагеря Дмитрий Греков.

«Я закрыл спасательные работы, я руковожу, чтобы больше трупов не было. Там зима уже наступила, я закрываю район, базовый лагерь эвакуируем завтра», - сказал он.

По его словам сегодня вылетов не было, район закрыт. На попавших в распоряжение нашего телеканала кадрах - состояние погоды в базовом лагере, который находится на высоте 4 050 метров. Видно, как все затянуто плотным слоем облаков, выше видимость уже нулевая. Наговицина находится на высоте 7 150 метров.

«Сначала дрон хотели (поднять. - Прим. ред.), посмотреть, если она (Наталья Наговицина. - Прим. ред.) признаков жизни не подает, значит, сворачивать спасательное мероприятие. Но если она там живая, то попытаться вертолетом снять, что тоже не факт», - рассказал руководитель лагеря.

Греков добавил, что случаи спасательных операций на такой высоте существуют.

«Есть случаи - в Гималаях люди работают, снимали с таких высот. Но в Гималаях дифференциация идет на 700 метров, то есть если у нас здесь 5 000, то в Гималаях такие же условия на 5 700», - объяснил он.

Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицина находится на вершине более 10 дней без еды и рации со сломанной ногой. Она отправилась наверх, чтобы получить значок «Снежный барс». Им награждают альпинистов, которые покорили все пять гор бывшего Советского Союза высотой 7 000 метров. Последняя спасательная группа поднималась 22 августа, однако на высоте 6 100 метров руководитель получил травму, после этого группу вернули назад.