Икону со взрывчаткой для подрыва сотрудников ФСБ в Крыму показали на видео

ФСБ задержала россиянку, планировавшую подрыв силовиков в Крыму.
Игнат Далакян 2025-08-25 10:07:03
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности показала икону со взрывчаткой, которую злоумышленница принесла в здание УФСБ по Крыму и Севастополю.

Судя по кадрам, сотрудникам ФСБ пришлось полностью разобрать икону, в которой находилась взрывчатка. Бомба была сконструирована из электродетонатора, исполняющего устройства, элементов питания и пластичного взрывчатого вещества. Специалисты обезвредили взрывчатку.

Жительница Волгоградской области, которую задержали силовики, стала жертвой обмана украинских спецслужб. В мае ей позвонил представитель СБУ, который представился следователем Федеральной службы безопасности. По его словам, гражданин Украины, который был включен в список террористов, взял на ее имя денежные средства в кредит и перевел их на нужды украинской армии.

В ведомстве уточнили, что женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей под залог квартиры, для того чтобы избежать уголовной ответственности. После этого она перевела их злоумышленникам по предоставленным реквизитам.

«В дальнейшем, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым», - говорится в сообщении ФСБ.

На полуострове она забрала у курьера православную икону, в которую вмонтировали самодельное взрывное устройство. Женщина принесла эту икону на КПП здания УФСБ по региону, где ее и задержали.

#ФСБ #Задержание #взрывчатка #силовики #икона
