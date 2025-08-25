Государственность и суверенитет России были бы под вопросом, если бы сразу после Великой Отечественной войны, 80 лет назад, руководство СССР не приняло ответственное решение. Двадцатого августа 1945 года был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии. Эта дата стала днем рождения советской атомной промышленности.

Еще не успела закончиться Вторая мировая война, еще гремели выстрелы на Дальнем Востоке и в Китае, а наши вчерашние союзники уже разрабатывали план новой войны и бомбардировок Советского Союза. План «Пинчер» подразумевал массированную атаку на 20 советских крупных промышленных городов, включая Москву и Ленинград. Запад планировал сбросить на нас 300 ядерных и 20 тысяч обычных бомб.

Россия была вынуждена готовиться к худшему и отвечать. Переводить страну, разоренную и измученную войной, с военных рельсов на рельсы атомного проекта. Закрыть свою территорию таким ядерным щитом, который бы навсегда отбил у врага желание нас атаковать. И с тех пор как, спустя всего три года после старта атомного проекта, у нас появилась первая ядерная бомба, больше никто не смел разговаривать с нами языком ультиматумов и грозить ядерной дубинкой.

Ядерный щит прикрыл нас и в конце 1940-х, и во время Карибского кризиса, и если бы сейчас не было нашей современной ядерной триады - ничто не остановило бы европейцев от того, чтобы вернуть к жизни план «Пинчер» и бомбить Россию, а их украинских пособников - от того чтобы устроить против нас ядерную провокацию и организовать взрыв грязной бомбы.

Киевский режим с завидной регулярностью, практически каждый месяц, пытается устраивать подобные провокации: атакует Запорожскую АЭС, пытается дотянуться до Курской, Смоленской и прочих наших атомных объектов.

Но ядерный щит, рожденный 80 лет назад, надежно нас прикрывает и параллельно с военными дает возможность решать и множество мирных задач. К примеру, наш атомный ледокольный флот был и остается первым, и единственным в мире.

