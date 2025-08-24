Россиянин Гассиев победил американца Милтона в рейтинговом бою

Бывший чемпион мира по боксу двум версиям в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев одержал победу над американцем Джереми Милтоном, сообщает ТАСС. Поединок прошел в Майами (США) и длился десять раундов.

Рейтинговый бой завершился техническим нокаутом. Милтон отказался от продолжения поединка после шестого раунда.

Первоначально Гассиев должен был сразиться с поляком Анджеем Вавжиком, который ранее проиграл россиянину Александру Поветкину. Однако Вавжик получил травму, и его заменил Милтон.

31-летний россиянин одержал 32-ю победу (25 нокаутом) при двух поражениях. В 2016 году он стал чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева, и один раз защитил титул. В 2018 году Гассиев добавил пояс WBA, выиграв у Юниеля Дортикоса, но проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии и потерял оба титула.