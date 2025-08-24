Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Теннисистку из России Марию Шарапову официально ввели в Международный зал теннисной славы. Церемония ее чествования прошла в американском городе Ньюпорт.

Спортсменка победила в голосовании болельщиков и была выбрана жюри. О ее введении в Зал славы объявила Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема».

В Зал славы наряду с 38-летней россиянкой вошли американцы братья Боб и Майк Брайан. Они завоевали 16 и 18 титулов на турнирах Большого шлема в парном разряде соответственно и стали олимпийскими чемпионами в Лондоне в 2012 году.

Мария Шарапова оставила корт в 2020 году. За свою карьеру она завоевала пять титулов на турнирах Большого шлема и завоевала серебряную медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсменка стала третьим представителем России, включенным в Зал славы, после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдона в парном разряде.