МВД: террористов можно распознать по сумкам и одежде не по сезону

Лучше избегать людей, которые ведут себя нервно, испуганно и постоянно оглядываются, проверяя что-то в своей одежде или багаже.
Владимир Рубанов 2025-08-24 07:05:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В МВД России перечислили признаки, которые могут помочь распознать террористов, пишет ТАСС. Подозрительная одежда не по сезону - главный признак потенциальной угрозы. Летом человек в плаще или толстой куртке может скрывать взрывное устройство. В такой ситуации следует держаться подальше и обратиться к правоохранителям.

Большие сумки и чемоданы в неподходящих местах тоже должны вызвать подозрения. Например, в кинотеатрах или на праздниках.

Лучше избегать людей, которые ведут себя нервно, испуганно и постоянно оглядываются, проверяя что-то в своей одежде или багаже. Такое поведение может свидетельствовать о том, что человек готовится к теракту. По данным полицейских, преступники, планирующие террористические акты, часто выглядят чрезвычайно сосредоточенными, их губы плотно сжаты или медленно двигаются, как будто они читают молитву.

В полиции добавили, что террористы могут оказаться среди обычных людей в любой момент. Их деятельность не всегда бросается в глаза, но при внимательном рассмотрении может вызвать подозрения и казаться необычной. Если вы заметили подозрительные признаки, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Ранее в МВД назвали фразы, по которым ребенок может определить мошенника.

#террористы #безопасность #полиция #МВД России #подозрительное поведение
