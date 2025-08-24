Ключевой регион: зачем СССР сражался с Японией за Курилы 80 лет назад

В августе 1945 года на севере Курильской гряды развернулось последнее кровопролитное сражение, поставившее точку во Второй мировой войне. Советские войска, успешно наступая в Маньчжурии и Корее, тесня Квантунскую армию противника, высадились на остров Шумшу, чтобы освободить Курилы от японских милитаристов.

Шумшу - самый северный на Курилах площадью чуть менее 400 километров. Важность этой точки на карте невозможно переоценить: тот, кто контролирует этот остров и Курильский архипелаг, обладает свободным выходом кораблей из Владивостока и оперативный Тихоокеанский простор.

И именно здесь на неприступном острове Шумшу, в августе 1945 развернулись ожесточенные бои, и состоялась легендарная десантная операция, по результатам которой японские гарнизоны капитулировали, а СССР получил полный контроль над стратегическими островами.

За проявленные доблесть и героизм в ходе тех боев девять командиров и бойцов были удостоены звания Героя Советского Союза. Двое из них - морские пехотинцы Николай Вилков и Петр Ильичев - посмертно. Они повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своими телами вражеские амбразуры. И этот момент лег в основу памятника, торжественное открытие которого состоялось на этой неделе.

Это первая очередь военно-исторического мемориального комплекса, который в ближайшие годы должен появиться на Шумшу. Делается это по инициативе президента, и при поддержке директора ФСБ и Министерства обороны.

Какие военные тайны японцев 80 лет назад были раскрыты на острове, и почему так важно было отбить этот крохотный клочок земли, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».