Четыре человека пострадали после атаки БПЛА в Белгородской области

В результате атаки украинскими БПЛА четыре мирных жителя в Белгородской области получили ранения. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя», - написал Гладков в социальной сети.

По информации губернатора региона, женщине диагностировали баротравму, а мужчине - баротравму и осколочные ранения головы и спины. Они получили ранения после атаки дронами на коммерческом объекте в городе Валуйки.

В селе Солоти мужчина пострадал после удара БПЛА по автобусу предприятия, в котором он был водителем. У него врачи диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног и лица. В Борисовском районе беспилотник атаковал машину. У водителя баротравма, в больницу он обратился самостоятельно. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.