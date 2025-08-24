МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека пострадали после атаки БПЛА в Белгородской области

Двум водителям и сотрудникам коммерческого объекта врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
Екатерина Пономарева 2025-08-24 22:31:28
© Фото: Shatokhina Natalia, Global Look Press

В результате атаки украинскими БПЛА четыре мирных жителя в Белгородской области получили ранения. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя», - написал Гладков в социальной сети.

По информации губернатора региона, женщине диагностировали баротравму, а мужчине - баротравму и осколочные ранения головы и спины. Они получили ранения после атаки дронами на коммерческом объекте в городе Валуйки.

В селе Солоти мужчина пострадал после удара БПЛА по автобусу предприятия, в котором он был водителем. У него врачи диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног и лица. В Борисовском районе беспилотник атаковал машину. У водителя баротравма, в больницу он обратился самостоятельно. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #белгородская область #Гладков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 