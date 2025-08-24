На этой неделе продолжился большой переговорный марафон, направленный на разрешение непримиримых противоречий вокруг украинского кризиса. Причем переговоры на Аляске и встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме отличались атмосферой.

Встреча в Овальном кабинете началась с пренебрежительного тона и доминирующего похлопывания, когда Трамп вышел пожать руку Зеленскому, но сопроводил это долей сарказма и такой сомнительной похвалой его пиджака, что все это больше напоминало процедуру утонченного публичного унижения. На видное место в кабинете администрация Трампа установила карту с реальным положением дел на фронте и регионами, которые уже находятся под российским контролем. В какой-то момент встречи Трамп вызвал Зеленского к этой карте.

Журналисты подсчитали, что только за первые четыре с половиной минуты встречи, Зеленский сказал спасибо 11 раз. Говорят, это было и жесткое требование вице- президента Джей Ди Вэнса, что либо тот, в отличие от предыдущего визита, ведет себя прилично, либо Ди Вэнс устроит Зеленскому новую публичную выволочку.

Позже Трамп уделил немного внимания европейцам и все в той же высокомерной манере донес до них свою точку зрения на конфликт. И очевидно, то, что услышали они в Белом доме, им очень не понравилось. Уже неделю они ведут внутренние сепаратные переговоры и находятся в состоянии жесткого отрицания. Ни про какую демилитаризацию Украины и отказ от потерянных территорий они и слышать не хотят и с еще с большим усердием собираются отправлять на Украину свои войска.

Напомним, в Москве неоднократно заявляли, что такой подход к решению кризиса – неприемлем, иностранных войск на Украине - не будет, а значит, если Европа будет продолжать упорствовать, то снова возникнет тупик. В итоге повторяется история 2022 года, когда экс-премьер Великобритании Борис Джонсон лично сорвал уже готовый мирный договор, заявив, «давайте будем просто воевать».

«Думаю, что самая большая угроза и самый большой риск для мирного процесса, который начался на Аляске, исходят от провоенных политиков в Европе. И если Стамбульский процесс, Стамбульское мирное соглашение, когда-то были подорваны именно воинственно настроенными политиками в Европе, то, думаю, есть все основания опасаться, что они захотят сделать то же самое и в случае с мирным процессом на Аляске. Но я надеюсь, что им это не удастся», - прокомментировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

