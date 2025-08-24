МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На 93-м году жизни скончался кинорежиссер Валерий Усков

Валерий Иванович с 1964 года трудился в киностудии «Мосфильм», в 1983 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.
Лиза Губина 2025-08-24 19:28:12
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look Global Look Press

Ушел из жизни советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков, ему было 92 года, сообщили в Союзе кинематографистов России. Пресс-служба Союза выразила соболезнования родным и близким артиста.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги», - говорится в сообщении Союза в Telegram.

Дату и место прощания с режиссером назовут позже.

Валерий Иванович с 1964 года трудился в киностудии «Мосфильм», где работал над такими картинами, как «Тени исчезают в полдень», «Времена года», «Отец и сын», «Таежный десант» и другими. Почетное звание народного артиста РСФСР ему присвоили в 1983 году.

