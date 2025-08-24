МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-ведущий «Вестей» Юрий Ростов умер в США

Юрий Ростов работал на телевидении 48 лет.
Екатерина Пономарева 2025-08-24 18:20:40
© Фото: Thomas Banneyer, Global Look Press

В США умер бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов.  Об этом сообщил РБК тележурналист и продюсер Михаил Дегтярь.

Юрий Ростов почти 50 лет проработал на телевидении. Свою телевизионную карьеру он начал в 1977 году. Самым ярким выпуском зрители считают от 7 ноября 1991-го. Ростов в прямом эфире поругался с режиссером программы.

 «Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?», — говорил Ростов.

Эта фраза получила большую известность. С мая 1991 года Ростов начал вести вечерний выпуск программы «Вести» в 20:00 поочередно со второй ведущей. В 1997 году он пробовал себя в работе брокером, а затем снова вернулся на телевидение.

#ведущий #Ростов #вести #Юрий Ростов
