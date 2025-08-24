Лавров: надеюсь, Макрону неудобно спать по ночам

Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что президент Франции Эммануэль Макрон неудобно спит по ночам после его высказываний о россиянах. Об этом министр заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Люди разные. У них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому по ночам бывает неудобно», - отреагировал Лавров на соответствующий вопрос.

Речь идет о сравнении россиян с «людоедами и хищниками», пожирающих территорию, которое позволил себе французский лидер. Он добавил, что Москва стала угрозой для европейцев и «дестабилизирующей силой».

Напомним, в конце июля Макрон также обещал усилить давление на Россию, чтобы добиться «ее соглашения на прекращение огня».