Взрыв фуры с углекислотой во время аварии попал на видео

Водитель газовоза погиб на месте.
Владимир Рубанов 2025-08-24 10:54:32
© Фото: Telegram/nizhniytop © Видео: Telegram/nizhniytop

Появилось видео крупной аварии на трассе М-12, в которой фура с углекислотой взорвалась после столкновения с автовозом. ДТП произошло на 427-м километре около 12:00 накануне. Один человек погиб.

На кадрах видно, как автомобиль с цистерной на высокой скорости догоняет грузовик, перевозивший другие машины, а потом врезается в него. Происходит взрыв, обломки летят в разные стороны.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе произошло столкновение автовоза с грузовиком. От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Пострадали водитель и ребенок, находившиеся в проезжавшем мимо автомобиле.

#в стране и мире #Нижегородская область #авария #видео #ДТП #трасса #Арзамас #M-12
