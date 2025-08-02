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Музыкант группы The Rolling Stones Хименес умер в возрасте 86 лет

Причина смерти участника ряда известных коллективов не уточняется.
Константин Денисов 2025-08-02 21:22:28
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Американский музыкант Леонардо Хименес скончался 31 июля на 87-м году жизни. Об этом сообщает National World.

«Звезда музыки скончался в окружении своей семьи 31 июля. Хименес, родом из Сан-Антонио, был известен своей музыкой в стиле текс-мекс и техано», - говорится в публикации.

Причина смерти Хименеса неизвестна, однако несколько месяцев назад он был госпитализирован.

Хименес был также известен под псевдонимом Флако. Помимо сотрудничества с культовой The Rolling Stones он также работал с Бобом Диланом.

Кроме того, Хименес является шестикратным лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми».

#в стране и мире #музыка #сша #Боб Дилан #The Rolling Stones
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