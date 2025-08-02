Музыкант группы The Rolling Stones Хименес умер в возрасте 86 лет

Американский музыкант Леонардо Хименес скончался 31 июля на 87-м году жизни. Об этом сообщает National World.

«Звезда музыки скончался в окружении своей семьи 31 июля. Хименес, родом из Сан-Антонио, был известен своей музыкой в стиле текс-мекс и техано», - говорится в публикации.

Причина смерти Хименеса неизвестна, однако несколько месяцев назад он был госпитализирован.

Хименес был также известен под псевдонимом Флако. Помимо сотрудничества с культовой The Rolling Stones он также работал с Бобом Диланом.

Кроме того, Хименес является шестикратным лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми».