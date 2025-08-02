Раненые участники СВО прошли переобучение и получили награды

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе филиала № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил участникам специальной операции документы об окончании курса дополнительного профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.

Удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах» и очередные воинские звания получили 33 выпускника. Новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

«Ваш уникальный боевой опыт и знания востребованы, как для повышения профессионального уровня военнослужащих, так и для военно-патриотического воспитания молодежи», - отметил Юрий Бобров.

Также отличившимся бойцам вручили ордена «Мужества», медали «За отвагу», «За боевые отличия» и «Участнику специальной военной операции». Генерал-лейтенант от имени руководства Минобороны России поблагодарил военнослужащих и поздравил их с заслуженными наградами.

Отдельные слова благодарности он выразил медикам. Им за личный вклад в восстановлении здоровья участников СВО и за высокий профессионализм вручили медали Луки Крымского и присвоили почетные звания.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.