Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами в ответ на «какой-либо грех»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану ударом ракетами BrahMos в случае повторения террористических атак. Об этом индийский премьер заявил во время своего выступления в Варанаси.

«Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау. Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов», - сказал Моди.

С 22 апреля две страны живут в напряжении после произошедшего в Пхалгаме теракта, унесшему жизни не менее 25 человек.

Тогда в окрестностях города Пахалгам неизвестные расстреляли 27 туристов. Позже пакистанские террористы взяли ответственность на себя.