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Моди пригрозил Пакистану ракетными ударами в ответ на «какой-либо грех»

Индийский премьер предупредил об ответных действиях в случае дальнейших террористических атак.
Константин Денисов 2025-08-02 20:03:33
© Фото: IMAGO, Hindustan Times, Globallookpress

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил Пакистану ударом ракетами BrahMos в случае повторения террористических атак. Об этом индийский премьер заявил во время своего выступления в Варанаси.

«Теперь ракеты BrahMos будут производиться в Лакхнау. Если Пакистан вновь совершит грех, ракеты, сделанные в Уттар-Прадеше, уничтожат террористов», - сказал Моди.

С 22 апреля две страны живут в напряжении после произошедшего в Пхалгаме теракта, унесшему жизни не менее 25 человек.

Тогда в окрестностях города Пахалгам неизвестные расстреляли 27 туристов. Позже пакистанские террористы взяли ответственность на себя.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #ракеты #теракты #нарендра моди
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